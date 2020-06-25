Владимир Путин дал поручение разобраться, почему не реализованы предложения Винер-Усмановой

25.06.2020, 15:25, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин поручил главе администрации Сергею Кириенко выяснить почему до сих пор не реализовано предложение руководителя Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой по повышению профессионального уровня тренеров.

На встрече президента с членами Общественной палаты нового состава Ирина Винер-Усманова напомнила президенту о проблемах, с которыми сталкиваются тренеры при устройстве в учебные заведения. е разработан и не утвержден профессиональный стандарт тренера-преподавателя, не решен вопрос об утверждении государственного стандарта присвоения квалификации "тренер-преподаватель".

"Ирина Александровна, я даже не понимаю, почему не реализованы ваши предложения. Мы вернемся обязательно, пообсуждаем, посмотрим, чего не хватает. Обязательно вернемся к закону — 681 ФЗ, я попрошу Сергея Владиленовича Кириенко взять на заметку и вернуться к этому, помощника президента Игоря Евгеньевича Левитина попрошу привлечь обязательно коллег из Министерства спорта", — сообщил Владимир Путин в эфире "Россия 24".