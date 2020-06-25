 

Матери найденных в московской квартире младенцев дают показания

25.06.2020, 15:25, Новости дня

Полиция установила личности матерей младенцев, которых обнаружили в квартире на северо-востоке Москвы. Эти женщины уже дают показания.

Пятерых малышей, самому старшему из которых около 4 месяцев, обнаружила патронажная сестра из районной поликлиники. Она пришла на плановый осмотр новорожденного ребенка. Ее смутило, что родителей дома нет, за малышами присматривают няни-иностранки, а все документы на детей оформлены на двух языках — русском и китайском. Вызванные сотрудники полиции отвезли детей в больницу.

"Безусловно, дети будут полностью обследованы по всем органам и системам. И уже тогда будет достоверно установлено состояние их здоровья. Относительно можно назвать их здоровыми. Видно, что за детьми ухаживали, они не были брошены", — рассказал Исмаил Османов, главный педиатр Департамента здравоохранения Москвы, главный врач детской городской больницы им. Башляевой.

По одной из версий, обычная трехкомнатная квартира могла служить своего рода базой по переправке детей от суррогатных матерей за границу.

Текст:

"Вести-Москва"



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