В Московской области открывают торговые центры и музеи

25.06.2020, 15:23, Разное

25 июня снимаются ограничения на работу торговых центров, музеев и выставок, передает сайт “Подмосковье сегодня”. Однако расположенные в ТЦ ресторанные дворики и кинотеатры пока работать не будут.

Кроме того, в четверг смогут открыть двери крупные салоны красоты и спа-процедур. Ранее работать было разрешено лишь заведениям площадью не более 400 квадратных метров.