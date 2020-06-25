 

В Московской области открывают торговые центры и музеи

25.06.2020, 15:23, Разное

25 июня снимаются ограничения на работу торговых центров, музеев и выставок, передает сайт “Подмосковье сегодня”. Однако расположенные в ТЦ ресторанные дворики и кинотеатры пока работать не будут.

Кроме того, в четверг смогут открыть двери крупные салоны красоты и спа-процедур. Ранее работать было разрешено лишь заведениям площадью не более 400 квадратных метров.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.04 / Астрономы раскрыли тайну планет с двумя солнцами

09.06 / Россиянин попытался сжечь бизнес-партнера из-за медицинских масок

09.05 / Moto G7 и G7 Power получают обновления до Android 10

06.05 / Секс с ВИЧ-инфицированным может быть абсолютно безопасным

13.06 / Последние ископаемые

12.04 / Эпидемиологи рассказали, можно ли заразиться коронавирусом через питьевую воду

17.04 / Врачи московской больницы №15 поддержали пациентов доброй улыбкой

19.06 / Стелла Маккартни, Тина Канделаки, Сергей Шнуров и другие гости Zoom-вечеринки Натальи Водяновой

08.06 / Как Серябкина: Фадеев представил новую музу

03.06 / Татьяна Плаксина о Любови Успенской: «Ты соучастница преступления, мама!»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска