 

Шкарлет стал и. о. министра образования Украины

25.06.2020, 15:20, Новости дня

Ректор Черниговского университета Сергей Шкарлет стал исполняющим обязанностей министра образования и науки Украины. Соответствующее решение было принято на заседании 25 июня, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

До назначения Шкарлетта врио министра образования была Любомира Мандзий.

47-летний Шкарлет – доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. С мая 2010 года – ректор ЧНТУ.

В 2010 году Шкарлет стал депутатом Черниговского областного совета от Партии регионов. Тогда в интервью местной телекомпании “Свобода” он говорил, что поддерживает Виктора Януковича. В 2015 году снова пытался попасть в Черниговский облсовет, в этот раз – от Блока Петра Порошенко, но безуспешно.

Министра образования в Украине нет с марта 2020 года, когда в отставку была отправлена Анна Новосад. Президент Украины Владимир Зеленский говорил 20 мая, что несколько раз предлагал стать главой ведомства народному депутату от “Слуги народа” Сергею Бабаку, но тот всякий раз отказывался.

3 июня стало известно, что профильный комитет Верховной Рады провел собеседование с Шкарлетом. На следующий день Новосад обвинила его в плагиате как минимум трех научных работ. Она сослалась на публикации сайта “Ошибки и фальсификации в научных исследованиях”. Плагиат нашли в работе “Финансовые инструменты государственной политики экономического развития в Украине”.

18 июня Комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования не рекомендовал парламенту назначать Шкарлета министром образования

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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