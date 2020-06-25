Путин пообещал проработать вопрос о поиске пропавших людей по геолокации

25.06.2020, 15:16, Новости дня

Российский лидер Владимир Путин пообещал обсудить возможность поиска пропавших людей по геолокационным данным мобильных телефонов.

«Что касается базы неизвестных пациентов, определения места мобильных телефонов, я пометил. Вернемся к этому вопросу и поработаем», – сказал Путин на встрече с членами Общественной палаты, передает ТАСС.

В свою очередь директор АНО «Центр поиска пропавших людей» Григорий Сергеев отметил, что ежегодно десятки тысяч людей пропадают, хотя у них с собой находится мобильный телефон. По его словам, летом спасатели успевают их найти, а зимой процент спасенных людей ниже.

«Вы давали поручение по решению этого вопроса, чтобы можно было определить мобильный телефон и быстро найти человека. Но, к сожалению, до конца это поручение не реализовано. В Государственной думе лежит важный для нас закон, прошедший первое чтение, по этой тематике», – отметил Сергеев.

Также он добавил, что в системе «112» есть возможность поиска пропавших людей по геолокации мобильных телефонов, но «это работает очень неточно, нужны новые меры».

В июле 2019 года Госдума приняла закон, позволяющий искать пропавших детей с помощью геолокации на их мобильных устройствах.