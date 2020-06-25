 

Бессимптомная патология щитовидной железы есть у каждой пятой женщины, имевшей выкидыш

25.06.2020, 15:11, Разное


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Легкие нарушения функции щитовидной железы распространены у женщин детородного возраста, но их часто не диагностируют до беременности. Ученые обнаружили, что такая проблема есть у каждой пятой женщины с историей выкидышей или длительных затруднений с зачатием (с субфертильностью). Научная работа, которая показала это, опубликована в The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 

Авторы нового исследования считают, что выявление расстройств работы щитовидной железы у женщин до беременности крайне важно. Такие патологии негативно влияют на способность к зачатию и вынашиванию беременности, то есть, увеличивают риск преждевременных родов, выкидышей, субфертильности. 

Ученые проанализировали данные из 49 больниц Великобритании за 5 лет. Массив обработанной ими информации включал 19 тысяч женщин с историей невынашивания беременности и субфертильностью, которым был проведен анализ на гормоны щитовидной железы. 

Явные болезни железы у участниц исследования выявлялись редко, но субклиническое (не вызывающее симптомов) снижение уровня щитовидных гормонов было обнаружено почти у 20% участниц исследования. Чаще их выявляли у женщин с лишним весом.  

«Исследование обнаружило, что легкие нарушения со стороны щитовидной железы есть у одной из пяти женщин с историей невынашивания и субфертильности, которые пытались забеременеть. Важно выяснить, может ли лечение этих нарушений улучшить исход беременности», – сказала Рима Дилон-Смит (Rima Dhillon-Smith), профессор Бирмингемского университета (University of Birmingham), соавтор исследования. Она добавила, что количество женщин, которые могут получить пользу от такого лечения, огромно.



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