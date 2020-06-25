 

Грузия отложила старт международного туризма

25.06.2020, 15:08, Новости дня

Грузинское агентство гражданской авиации продлило запрет на регулярные международные авиарейсы до 31 июля, тогда как с 1 июля страна планировала принимать иностранных туристов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Решение мотивировано неблагоприятной обстановкой с коронавирусом в мире и желанием сохранить подконтрольную в этом плане ситуацию в стране.

Как сообщила министр глава Минздрава Екатерина Тикарадзе, «решение принимается во избежание ухудшения эпидемиологической ситуации в Грузии».

Она отметила, что в ряде стран, с которыми Грузия вела переговоры о туристах, обстановка с коронавирусом ухудшилась, например, в Израиле.

Среди стран, с которыми намеревалась договориться Грузия о туризме, РФ не было. В прошлом году около 1,5 млн россиян посетило Грузию, несмотря на отсутствие дипломатических отношений после войны-2008.

В Грузии 917 человек заболело коронавирусом, вылечилось 776, скончалось 14.



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