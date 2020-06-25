Жители алтайского поселка перекрыли трассу из-за проблем с водой

25.06.2020, 15:07, Разное

Накануне вечером жители алтайского поселка Сибирская Долина решили перекрыть Змеиногорский тракт в знак протеста. Они начали ходить вперед-назад по пешеходному переходу, чтобы не дать возможности машинам проехать.

Таким образом люди хотят привлечь внимание общественности к проблеме. В поселке вода из кранов льется тонкой струей, порой не позволяющей даже вымыть руки. При этом ее качество очень низкое.