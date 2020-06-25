Муцениеце после развода устроила фотосессию в бикини: Пусть кусает локти

25.06.2020, 15:07, Разное

31-летняя актриса кино и сериалов устроила небольшую

фотосессию в купальнике. Агата Муцениеце запечатлела себя в шезлонге у

бассейна.

Кадры знаменитость опубликовала в соцсетях. Экс-супруга Павла

Прилучного позирует в алом бикини. Агата демонстрирует плоский живот и

эффектное декольте. “Не бывает много фоток в купальнике”, – подписала кадр

актриса.

Надо ли говорить, что подписчики от свежей публикации звезды

остались в восторге. Кроме того, фанаты подняли тему недавнего развода актрисы

с коллегой по цеху. Поклонники указали Прилучному на то, какую

красотку он потерял: дескать, пусть кусает локти.

“Не зря по утрам бегала🔥”, “С таким телом -да🔥 (здесь и далее

орфография

и

пунктуация

авторов

сохранены.

– Прим.

ред.)”, “Фигура для мамы двоих детей

просто отпад! Так держать красотка!🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥”, “Огогого сочная Агата какая😍😍😍”, “Ох, Агата, какая же ты

красотка!!!!❤️ Ну просто богиня!!🔥 Была б я мужчиной… Не упустила бы тебя никогда!😂😍” – написали пользователи

Сети.

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Публикация от Agata M (@agataagata) 24 Июн 2020 в 6:54 PDT

Напомним, что совсем скоро Агата Муцениеце и Павел Прилучный встретятся на съемочной площадке сериала “В клетке”. Теленовеллу продлили на второй сезон. В картине Агата и

Павел играют влюбленных.

Муцениеце признавалась, что из-за развода опасалась потерять место в проекте. Прилучный не только играет в картине, но и является одним из продюсеров. Агата

лично позвонила экс-мужу, чтобы узнать о судьбе своего персонажа. Павел уверил,

что Агата останется в сериале.