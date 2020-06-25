Муцениеце после развода устроила фотосессию в бикини: Пусть кусает локти
25.06.2020, 15:07, Разное
31-летняя актриса кино и сериалов устроила небольшую
фотосессию в купальнике. Агата Муцениеце запечатлела себя в шезлонге у
бассейна.
Кадры знаменитость опубликовала в соцсетях. Экс-супруга Павла
Прилучного позирует в алом бикини. Агата демонстрирует плоский живот и
эффектное декольте. “Не бывает много фоток в купальнике”, – подписала кадр
актриса.
Надо ли говорить, что подписчики от свежей публикации звезды
остались в восторге. Кроме того, фанаты подняли тему недавнего развода актрисы
с коллегой по цеху. Поклонники указали Прилучному на то, какую
красотку он потерял: дескать, пусть кусает локти.
“Не зря по утрам бегала🔥”, “С таким телом -да🔥 (здесь и далее
орфография
и
пунктуация
авторов
сохранены.
– Прим.
ред.)”, “Фигура для мамы двоих детей
просто отпад! Так держать красотка!🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥”, “Огогого сочная Агата какая😍😍😍”, “Ох, Агата, какая же ты
красотка!!!!❤️ Ну просто богиня!!🔥 Была б я мужчиной… Не упустила бы тебя никогда!😂😍” – написали пользователи
Сети.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Напомним, что совсем скоро Агата Муцениеце и Павел Прилучный встретятся на съемочной площадке сериала “В клетке”. Теленовеллу продлили на второй сезон. В картине Агата и
Павел играют влюбленных.
Муцениеце признавалась, что из-за развода опасалась потерять место в проекте. Прилучный не только играет в картине, но и является одним из продюсеров. Агата
лично позвонила экс-мужу, чтобы узнать о судьбе своего персонажа. Павел уверил,
что Агата останется в сериале.
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет