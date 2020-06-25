Константин Хабенский решил отдать присужденную ему госпремию на благотворительность

25.06.2020, 14:54, Разное

По сообщениям издания РИА-Новости, актер и известный филантроп Константин Хабенский намерен по-своему распорядиться государственной премией, которую он 24 июня получил из рук президента Российской Федерации Владимира Путина за заслуги в области искусства. Все средства Хабенский собирается передать на лечение и восстановление больных пациентов, о чем и рассказал информационному агентству.

Для меня большая честь получить эту премию. И спасибо огромное за хорошие слова в мой адрес, но, честное слово, это не только моя заслуга – это премия принадлежит всем сотрудникам нашего фонда, всем соратникам, которые изо дня в день помогают нам во всех наших начинаниях, всем людям, которые не жалеют ни времени, ни сил, делая наше общее дело, – это и волонтеры, и частные лица, и компании совершенно разных величин, и наши друзья из других благотворительных фондов, и, конечно же, моя большая семья, и моя мама,

– сказал актер во время вручения. Напомним, в 2008 году Хабенский создал “Благотворительный фонд Константина Хабенского”, который занимается организацией помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга. Во благо этой организации Хабенский и намерен использовать свою премию:

Я все средства передам в наш благотворительный фонд, который помогает детям – а теперь уже и молодым людям с опухолями мозга – бороться и побеждать. Точнее, если более конкретно, средства пойдут на очень важный этап в их жизни – реабилитацию. Это не роскошь, это не прихоть, а возможность мальчишкам и девчонкам вернуться к нормальной полноценной жизни.

Константин Хабенский

Актер также отметил, что в последние годы желающих помочь его фонду появляется все больше, что не может его не радовать. А определенные нововведения в законодательстве в скором времени существенно облегчат его деятельность.

В начале июня был принят очень важный для нас закон, который дает право бизнесу на налоговый вычет при благотворительных пожертвованиях. Мы сейчас ждем дополнительные ресурсы в некоммерческие организации, что даст нам возможность уже совершенно на другом уровне решать серьезные задачи и вопросы общества.