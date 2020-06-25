 

Путин призвал разработать новые меры поддержки индивидуального жилого строительства

25.06.2020, 14:53, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты предложил проработать новые механизмы поддержки индивидуального жилищного строительства.

«Вы также знаете, насколько востребованной оказалась программа льготной ипотеки, например, под 6,5%, мы уже приняли решение ее расширить. Но этого недостаточно, необходимо двигаться и по другим направлениям, включая внедрение механизмов поддержки индивидуального жилищного строительства», – передает слова Путина ТАСС.

Он попросил участников встречи предметно заняться этим вопросом.

В начале июня Минстрой утвердил критерии стандартного жилья и требования к его внутренней отделке. К этой категории жилья, согласно приказу ведомства, будут относиться индивидуальные жилые дома площадью до 150 кв. метров на земельном участке не более 1,5 тыс. кв. метров.

В прошлом году Росстат отмечал рост показателей в строительстве индивидуальных домов.



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