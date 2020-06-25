Скандалы: «Аэрофлот»: если очень хочется, то можно

25.06.2020, 14:50, Разное

Несмотря на карантин, ведущая авиакомпания страны весь июнь выполняла эксклюзивные люксовые рейсы за рубеж

Правительство с целью борьбы с эпидемией COVID-19 запретило 27 марта все международные пассажирские рейсы, с тех пор разрешены только вывозные чартеры: самолеты российских авиакомпаний летят за рубеж пустыми и возвращаются с россиянами. На каждый такой рейс надо получать разрешение Росавиации и авиационных властей принимающей страны. Но «Аэрофлот» продолжает каким-то образом возить за границу пассажиров, рассказали «Ведомостям» сотрудники трех авиакомпаний.

Как минимум с начала июня «Аэрофлот» летает из Москвы во Франкфурт-на-Майне, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Сеул и Тель-Авив. Сначала рейсы в эти города национальный перевозчик выполнял раз в неделю, следует из информации в его системе бронирования. Со второй недели лета перелеты во все эти города, кроме столиц Израиля и Южной Кореи, стали выполняться дважды в неделю, а в расписание добавились еженедельный рейс в Ниццу и два в Барселону. На прошлой неделе появились два рейса в Рим.

Все эти полеты не чартерные, а выполняются под номерами регулярных рейсов и во временные слоты, которые были у «Аэрофлота» и до эпидемии. Но рейсы носят эксклюзивный характер: продажи на них открываются менее чем за неделю. Например, билеты на следующую неделю забронировать на сайте авиакомпании пока нельзя. Хотя «Аэрофлот», как и многие крупнейшие авиакомпании мира, продажи обычно ведет на год вперед. Рейсы никак не рекламируются, многие узнают о них через сарафанное радио. Но на спрос это не влияет – он очень хороший, рассказал сотрудник российской авиакомпании, знакомые которого улетели летом в Европу.

Так как Европа еще не открыла границы, пускают туда только граждан ЕС, а также россиян, имеющих гражданство или вид на жительство в одной из европейских стран, напоминают сотрудники двух авиакомпаний. Купить билеты на эти рейсы может только человек, имеющий право на въезд в эти страны, подтверждает сотрудник «Аэрофлота». Россия тоже закрыта для граждан других стран: на обратные рейсы из этих городов в Москву «Аэрофлот» билеты не продавал и не продает, следует из информации в его системе бронирования.

Билеты на эти эксклюзивные рейсы стоят в разы дороже, чем перелеты аналогичной продолжительности по России, где «Аэрофлот» жестко конкурирует прежде всего с S7 Airlines и собственным лоукостером «Победой». Так, самые дешевый безбагажный билет в Рим (лететь 4 часа) стоит в зависимости от дня вылета 17 000–35 000 руб., в Ниццу (4 часа) – 25 500 руб., в Барселону (4,5 часа) – 18 000 руб. За день-два до вылета минимальная цена может вырасти в разы – это значит, система распродала более доступные билеты и в продаже остались только дорогие. Для сравнения: билеты в Новосибирск (4 часа) и Красноярск (4,5 часа) стоят у «Аэрофлота» от 6100 и 6600 руб. соответственно. Высокая цена частично объясняется тем, что обратно самолеты летят без пассажиров, объясняет сотрудник «Аэрофлота».

«Раз билеты обратно в Москву не продаются, то это не чисто коммерческие, а специальные рейсы. Высокий спрос на них не удивляет: люди стараются покинуть третью по количеству заболевших COVID-19 страну мира», – говорит гендиректор консалтинговой компании Infomost Борис Рыбак. Почему их выполняет только «Аэрофлот»? – его лоббистский ресурс намного сильнее, чем у всей остальной авиаотрасли, добавляет эксперт.

На рейсы в Европу и Тель-Авив «Аэрофлот» ставит самые большие среднемагистральные лайнеры в своем парке – Airbus 321, вмещающие от 170 до 183 пассажиров. Иногда в Европу летают даже дальнемагистральные широкофюзеляжные самолеты Airbus 330–300 (300 мест) и Boeing 777 (402 места). Новейший сверхкомфортный Airbus 350–900 (312 мест), который у «Аэрофлота» пока есть в единственном экземпляре, весь июнь летает в основном в Европу – в Рим, Барселону, Франкфурт, Париж и Лондон, свидетельствуют данные ресурса flightradar24. До эпидемии ни «Аэрофлот», ни европейские перевозчики не использовали на рейсах в Европу из Москвы такие вместительные самолеты, так как даже в высокий летний сезон их не заполнить. На многие из этих рейсов система бронирования сообщает, что в эконом-классе осталось несколько билетов (значит, сотни уже проданы) и даже что в бизнес-классе осталось несколько мест. Выбор лайнера определяется заявкой на перевоз груза, говорит источник в «Аэрофлоте».

Мировая и российская гражданская авиация из-за эпидемии попала в самый тяжелый кризис в истории. В апреле перевозки всех российских авиакомпаний упали в 12,5 раза, в мае – в 11 раз по сравнению с аналогичными месяцами прошлого года. В июне началось восстановление – падение к прошлому июню, по предварительным данным, составляет 75–80%.

Непонятно, как сейчас юридически возможны такие полеты и как «Аэрофлот» получает на них разрешения, говорят сотрудники двух авиакомпаний. «Все животные равны, но некоторые равнее», – со вздохом цитирует Оруэлла один из собеседников. «Международные грузовые рейсы разрешены. Эти рейсы оформлены как грузовые, но на них с разрешения Росавиации продаются билеты», – объясняют два сотрудника «Аэрофлота». Представители «Аэрофлота» и Росавиации на запросы «Ведомостей» не ответили.

Александр Воробьев