Обнаружена связь между раком и сахарным диабетом

25.06.2020, 14:45, Новости дня

Во время нового исследования ученые обнаружили, что диабет и рак являются сложными мультифакторными болезнями, которые могут быть напрямую связаны друг с другом.

По словам ученых, у этих болезней совпадает целый комплекс факторов риска, наличие которых определяет связь между ними. Пока доказательств того, что диабет способен развиваться в результате онкологического заболевания, учеными обнаружено не было.

Одинаковыми факторами риска для рака и диабета является малоподвижный образ жизни, сидячая или стоячая работа, неправильное питание, наличие вредных привычек, недостаток сна и лишний вес. По словам специалистов, подобный образ жизни может привести к метаболическим нарушениям, которые вызывают сахарный диабет.