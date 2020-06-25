 

Обнаружена связь между раком и сахарным диабетом

25.06.2020, 14:45, Новости дня

Во время нового исследования ученые обнаружили, что диабет и рак являются сложными мультифакторными болезнями, которые могут быть напрямую связаны друг с другом.

По словам ученых, у этих болезней совпадает целый комплекс факторов риска, наличие которых определяет связь между ними. Пока доказательств того, что диабет способен развиваться в результате онкологического заболевания, учеными обнаружено не было.

Одинаковыми факторами риска для рака и диабета является малоподвижный образ жизни, сидячая или стоячая работа, неправильное питание, наличие вредных привычек, недостаток сна и лишний вес. По словам специалистов, подобный образ жизни может привести к метаболическим нарушениям, которые вызывают сахарный диабет.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.06 / За время карантина СБУ разоблачила 385 интернет-агитаторов, распространявших фейки о COVID-19

13.05 / Эксперт: В режиме самоизоляции Москва стала полигоном для новых технологий управления

31.05 / Скончался трехкратный олимпийский чемпион в спринте Бобби Морроу

30.04 / Итальянские учёные нашли коронавирус в грязном воздухе промышленных районов

28.05 / В Москве продлен прием заявок на субсидии для предпринимателей

16.05 / Полиция проверяет сведения о масштабных нелегальных гонках в Подмосковье

23.04 / Минпромторг решил закрепить госзаказ на строительство судов за российскими верфями

07.05 / Инфекционист рассказала о выработке антител у пациентов с коронавирусом

14.05 / Трамп «разочарован» действиями Китая в ситуации с коронавирусом

24.05 / Китай дал согласие на расследование происхождения вируса SARS-CoV-2

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска