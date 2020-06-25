Под Нижним Новгородом глава отделения КПРФ поставил памятник Сталину

25.06.2020, 14:35, Новости дня

В городе Бор Нижегородской области 24 июня официально открыли памятник Иосифу Сталину, на мероприятие пришли около 400 человек.

Местные коммунисты, по данным нижегородского издания NN.ru, долгое время пытались “продавить инициативу” с монументом, но у них это не получилось. В итоге памятник установили на частной земле предпринимателя и главы местного отделения КПРФ Алексея Зорова.

Бронзовый памятник из бетона по заказу Зорова сделали в Москве. Сталин изображен в полный рост, в фуражке и шинели. Высота памятника достигает трех метров.

В администрации города “Коммерсанту” сообщили, что собственник не согласовал проведение мероприятия и не получал разрешения на установку монумента. По данному факту органы начали проверку, после чего мэрия пообещала дать правовую оценку действиям предпринимателя.

Алексей Зоров считает земельный участок своим, поэтому, по его словам, он вправе распоряжаться им по своему усмотрению. Памятник и территорию вокруг него предприниматель называет элементами благоустройства, которое он провел перед тем, как построить дом. Выступая на открытии памятника, Зоров сказал, что местные жители надеются, что памятник Сталину станет “символом борьбы с коррупцией в Бору”.

В мае 2019 года памятник Сталину установили во дворе регионального отделения КПРФ в Новосибирске. В Сургуте сталинисты тоже третий год пытаются установить бюст Сталину, но родственники репрессированных и семьи спецпереселенцев выступают против его установки.

Всего в России сейчас установлено более ста памятников и бюстов Сталину. Большинство из них появились после 2005 года. Данные опроса государственной социологической службы ВЦИОМ за это же время показывали, что большинство россиян выступают за установку памятников и мемориальных досок Сталину, несмотря на массовые репрессии, которые проводились при его правлении.