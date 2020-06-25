Журналист “Дождя” смог дважды проголосовать по поправкам к Конституции. Глава ЦИК РФ назвала это “провокацией”

25.06.2020, 14:35, Новости дня

Журналист “Дождя” Павел Лобков рассказал, что смог проголосовать по поправкам к Конституции два раза: 25 июня на избирательном участке №141 в Российском национальном музее музыки и через час дистанционно с помощью электронного голосования. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала его действия “провокацией”.

“Прям специально подарки в кавычках готовились. Ряд провокаций. Кое-кто пошел сознательно два раза проголосовать”, – сказала она по следам заявления Лобкова.

Зампред ЦИК Николай Булаев сообщил, что по процедуре записавшихся на электронное голосование на избирательных участках должны вычеркивать из списков. Он пообещал, что Центризбирком и Мосгоризбирком разберутся в ситуации: “Московская городская избирательная комиссия найдет человека, который не выполнил то, что он должен был выполнить, и будет принято соответствующее решение по этому поводу”.

Глава московского штаба по наблюдению за голосованием Илья Массух сказал радио “Эхо Москвы”, что участок, на котором голосовал Лобков, проверят, а часть бюллетеней на нем может быть аннулирована.

В движении “Голос” ранее сказали, что журналисту “Дождя” за его действия может грозить штраф в 30 тысяч рублей (по статье 5.22 КоАП).

25 июня в России началось голосование по поправкам к Конституции. Оно продлится до 1 июля. Для этого в России открыты 96 с половиной тысяч избирательных участков, а также 254 участка в 144 странах мира.

С 25 по 30 июня в Москве и Нижегородской области проходит также электронное голосование по поправкам. Электронное голосование в Москве продлится до вечера 30 июня. В столице на него зарегистрировались более миллиона человек – каждый седьмой избиратель.

Подсчет результатов голосования по поправкам начнется после закрытия избирательных участков 1 июля.