 

Гаагский прокурор обвинил президента Косово в военных преступлениях

25.06.2020, 14:30, Новости дня

Базирующийся в Гааге специальный прокурор предъявил президенту Косово Хашиму Тачи и девяти другим лицам обвинения в преступлениях против человечности и военных преступлениях, совершенных во время войны за независимость Косово.

Офис специального прокурора сообщил, что десять подозреваемых «несут уголовную ответственность почти за 100 убийств», а также насильственные исчезновения, пытки и преследования сотен других людей, включая косовских албанцев, сербов и цыган.

Офис отметил, что обвинительное заключение «является результатом длительного расследования и отражает уверенность офиса специального прокурора в том, что он способен доказать все выдвинутые обвинения, так что это не будет вызывать обоснованных сомнений».

Представитель Госдепартамента заявил, что объявление о предъявлении обвинений «потребовало 20 лет работы» и стало «шагом вперед в процессе достижения справедливости и примирения на Западных Балканах».

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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