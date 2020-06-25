Гаагский прокурор обвинил президента Косово в военных преступлениях

25.06.2020, 14:30, Новости дня

Базирующийся в Гааге специальный прокурор предъявил президенту Косово Хашиму Тачи и девяти другим лицам обвинения в преступлениях против человечности и военных преступлениях, совершенных во время войны за независимость Косово.

Офис специального прокурора сообщил, что десять подозреваемых «несут уголовную ответственность почти за 100 убийств», а также насильственные исчезновения, пытки и преследования сотен других людей, включая косовских албанцев, сербов и цыган.

Офис отметил, что обвинительное заключение «является результатом длительного расследования и отражает уверенность офиса специального прокурора в том, что он способен доказать все выдвинутые обвинения, так что это не будет вызывать обоснованных сомнений».

Представитель Госдепартамента заявил, что объявление о предъявлении обвинений «потребовало 20 лет работы» и стало «шагом вперед в процессе достижения справедливости и примирения на Западных Балканах».