 

ОСК заключила новый контракт с подрядчиком по ремонту «Адмирала Кузнецова»

25.06.2020, 14:30, Новости дня

«Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) заключила с компанией «Оргэнергострой» новый контракт на строительство сухого дока для модернизации российского авианосца «Адмирал Кузнецов», сообщил глава корпорации Алексей Рахманов.

«Заключен новый контракт на строительство сухого дока, в том числе для ремонта и модернизации авианосца «Адмирал Кузнецов», с компанией «Оргэнергострой». Условия те же – начало докования «Кузнецова» – лето 2021 года с тем, чтобы успеть в сроки передать его заказчику [ВМФ РФ] в 2022 году», – цитирует РИА «Новости» Рахманова.

По его словам, предыдущий подрядчик должен отчитаться за выделенный аванс в 2,6 млрд рублей «в полном объеме».

Ранее Объединенная судостроительная корпорация расторгла контракт с исполнителем работ по модернизации авианосца «Адмирал Кузнецов» компанией «Инвестиции. Инжиниринг. По мнению заказчика, она не исполняла свои обязательства.

В апреле СМИ сообщали, что из-за проблем с подрядчиком, занимающимся модернизацией корабля – петербургской компанией «Инвестиции. Инжиниринг. Строительство», сроки работ по усовершенствованию дока, где проходит ремонт авианосца, откладываются минимум на год. По данным прессы, ОСК пригрозила подрядчику расторжением контракта.

Напомним, в декабре президент «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов сообщил, что единственный авианосец ВМФ РФ «Адмирал Кузнецов» не получил критических повреждений в результате пожара, на сроки и бюджет ремонта это не повлияет.



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