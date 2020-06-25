 

Лукашенко назвал сведения о швейцарских счетах его сына «жутким фейком»

25.06.2020, 14:30, Новости дня

Информация о наличии у Виктора Лукашенко, сына президента Белоруссии, 840 млн долларов на счету в Швейцарии является «жутким фейком», сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Он заявил, что в Сети активно распространяют «жуткие фейки» для дискредитации власти.

«Сегодня мне доложили, – хотя это было давно, никто не докладывал, – что у одного из моих сыновей в Швейцарии 840 млн долларов. Направьте туда по дипломатическим каналам письмо: кто хочет забрать эти деньги, пусть немедленно заберет», – передает РИА «Новости» слова Лукашенко.

Белорусский лидер обратил внимание, что информация фальсифицируется, а не разбирающиеся в банковских документах люди этим фейкам верят.

«Люди же не понимают, что это такое. Такие фейки будут постоянно. И нам надо это иметь в виду, с этим жить и бороться. Кстати, это подбрасывается структурами «бабичевскими», «незыгарями» из России. Это не наше, это из РФ идет информация. Потом они извинятся, снимут. Но людям-то в мозги уже вбросили это», – подчеркнул белорусский президент.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация и якобы скрин счета Виктора Лукашенко в швейцарском Credit Suisse, из которого следует, что в 2012 году у него было более 840 млн долларов на счету.

Отметим, что в августе в Белоруссии пройдут президентские выборы. Главный соперник Лукашенко – экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико – оказался за решеткой.



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