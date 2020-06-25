В МИД Украины назвали условия для встречи Зеленского и Орбана

25.06.2020, 14:06, Новости дня

Перед встречей президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана украинская и венгерская стороны должны еще выполнить ряд условий. Об этом 25 июня на совместном брифинге с главой МИД Венгрии Петером Сийярто рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Сийярто прибыл в Украину на заседание совместной украинско-венгерской межправительственной экономической комиссии, которая не собиралась почти семь лет, отметил Кулеба в Twitter.

Радий вітати угорського колегу Петера Сійярто у Києві сьогодні. Ми відновлюємо засідання Спільної українсько-угорської міжурядової економічної комісії, яка не збиралася майже 7 років. Час розблокувати справжній потенціал економічного співробітництва України і Угорщини.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 25, 2020

“Это является недопустимым для двух соседей, у которых есть огромное количество общих интересов в двухстороннем сотрудничестве. Сегодня мы сосредоточились именно на вопросах экономики, торговли, инфраструктуры – то есть всего того, что может сделать наши отношения более насыщенными и помогать нашим странам развиваться… Не буду скрывать, что наша сегодняшняя встреча – это один из элементов подготовки к саммиту на самом высоком уровне – встречи президента Зеленского и премьер-министра Орбана”, – сказал Кулеба.

Глава МИД Украины рассказал, что во время майской встречи с Сийярто в Будапеште они договорились, что перед саммитом Зеленского и Орбана должна состояться встреча комиссии по вопросам национальных меньшинств.

“Сегодня мы договорились, что это комиссия встретится на уровне сопредседателей в ближайшее время. И я дал слово Петеру, что мы эту встречу проведем, что наши сопредседатели проведут тщательный осмотр ситуации с защитой прав лиц, которые относятся к национальным меньшинствам, и подготовят возможные решения для нашего движения вперед и устранения недоразумений”, – сообщил Кулеба.

Еще одно условие визита Орбана – встреча рабочей группы по вопросам образования, она должна состояться до приезда венгерского премьера в Украину.

Во время визита в Будапешт Кулеба говорил, что встреча Зеленского и Орбана может состояться в июле. На саммите планируется подписание меморандума о сотрудничества.

Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия в Украине в сентябре 2017 года закона “Об образовании”. Согласно нормам этого документа, расширяется использование государственного языка в школьном обучении. Венгрия выразила беспокойство о будущем венгерского меньшинства в Украине.

Украинская сторона объясняла, что в венгерских школах в Закарпатье украинский язык преподавался в таких мизерных объемах, что по окончании школы большинство молодых венгров практически его не понимает. Таким образом, у них возникают проблемы при поступлении в украинские университеты и поиске работы.

В Будапеште блокируют заседания комиссии Украина – НАТО на высшем уровне и заявляют, что готовы противостоять евроатлантической интеграции Украины, пока в закон не будут внесены изменения.

В январе 2020 года Орбан заявил, что отношения Венгрии и Украины можно изменить с помощью переговоров с Зеленским. Он сказал, что Венгрия “ждет своей очереди” на встречу с украинским президентом. В МИД Украины еще в начале года сообщили, что подготовка такой встречи началась.

После избрания президентом в мае 2019 года Зеленский встречался в Киеве с президентом Венгрии Яношом Адером, обсуждалось сотрудничество между странами (согласно венгерскому законодательству президент имеет меньшие полномочия, чем премьер).