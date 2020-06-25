Разводят или разводятся: Гарик Харламов прокомментировал сообщения о том, что его расставание с Кристиной Асмус – часть шоу

25.06.2020, 13:40, Разное

Разводят всех или разводятся сами – этот вопрос не дает покоя журналистам и поклонникам резидента Comedy Club Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус. Сразу после появления их заявлений о расставании в Instagram, в Telegram-каналах появилась информация о том, что это фейк: якобы Гарик и Кристина просто участвовали в YouTube-шоу Comment Out, по условиям которого нужно либо опубликовать что-то нелицеприятное/провокационное на/со своих страниц в Instagram, либо принять “наказание”. Да и информации о бракоразводном процессе пары на сайте Мосгорсуда нет.

Вчера ведущий этого шоу Владимир Маркони прокомментировал информацию в интервью “Комсомольской правде”:

Разумеется, они участвовали в проекте! И здорово, что этот веселый розыгрыш и дружеская подколка так интересно взбудоражила медийное пространство. Это было синхронное задание, которое нужно было выполнить вместе. В нашем последнем раунде, когда в игре ничья, мы бросаем монетку (чтоб определить победителя), но в этот раз мы решили, что они должны выполнить одно наказание на двоих. Как вы видите по тексту, и у Гарика, и у Кристины все совпадает слово в слово. Так что этот текст (заявления о разводе) с карточки.

Ксения Собчак, Владимир Маркони и Zivert на шоу Comment Out

Он также отметил, что выпуск с участием Гарика и Кристины выйдет в июле. За некоторое время до этого интервью в сети высказалась Кристина – ее комментарий вы можете прочитать здесь. А уже после заявления Маркони своим мнением о происходящем поделился и Гарик. Он опубликовал на Instagram-странице скрины из этого интервью и записал видеообращение:

Вот оно как! Comment Out значит. Ну действительно, как еще пропиарить свою передачу? За счет чужого развода. Почему бы и не ******* (обмануть) всех? Класс! Господин Маркони, я в абсолютном восторге! Ну а теперь смотрите, вы объявили, что передача с нашим якобы участием с Кристиной в вашей передаче выйдет в июле. Давайте считать дни. Мне самому крайне интересно посмотреть этот выпуск. Ну а СМИ, которые опубликовали это сегодня, я думаю, вам стоит у Владимира Маркони все же поинтересоваться, может, он покажет какой-то трейлер этой передачи или какую-то нарезку, чтобы мы все убедились, что это правда.

Через несколько часов Гарик этот пост со своей страницы удалил.

Напомним, актриса Кристина Асмус и шоумен Гарик Харламов поженились в 2013 году. 5 января 2014 года у них родилась дочь Анастасия. Историю отношений пары и первую фотосессию их дочери вы можете прочитать и посмотреть в эксклюзивном материале HELLO!.

В понедельник, 22 июня, Кристина и Гарик объявили о расставании (которому пока мало кто верит) – их комментарии читайте здесь.