 

Forbes составил рейтинг самых успешных российских звезд моложе 40, и Ксения Собчак с Ольгой Бузовой не на первом месте

25.06.2020, 13:40, Разное

Журнал Forbes представил свежий рейтинг самых успешных российских звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет. Место в рейтинге обеспечивали два фактора: доходы за год (порог отсечения – 1 миллион долларов) и популярность героя, которая зависит от упоминаний в СМИ и соцсетях, запросов в “Яндексе” и Google, количества подписчиков в Instagram и YouTube.

Первые две строчки рейтинга, как и в прошлом году, заняли боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов (16,5 миллионов долларов за год) и певица Ольга Бузова (2,7 миллионов долларов). Закрывает тройку певец Егор Крид (6,9 миллионов долларов). За ним расположились хоккеист Александр Овечкин (15,1 миллионов долларов), телеведущая Ксения Собчак (4,7 миллионов долларов) и рэпер Тимати (5,1 миллионов долларов). Несмотря на то что у Ольги Бузовой самый низкий доход из вошедших в первую десятку, она “компенсирует” свою успешность за счет популярности в соцсетях.

В новый рейтинг вошли 5 новичков: хоккеист Артемий Панарин, теннисист Даниил Медведев, певица Зиверт, рэпер Моргенштерн, а также телеведущая и бывшая участница шоу “Comedy Woman” Екатерина Варнава.

11 участников прошлогоднего рейтинга в этом году из него выбыли, а именно рэперы Оксимирон, Фейс и Федук, певица Монеточка, блогеры Саша Спилберг, Катя Клэп и Макс +100500.

Хабиб Нурмагомедов

Егор Крид

Александр ОвечкинКсения Собчак



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