В Подмосковье будут судить избивших ветерана до смерти братьев

25.06.2020, 13:39, Разное

В Московской области будут судить двух братьев 26 и 25 лет, которые весной прошлого года избили до смерти 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Они также забрали его имущество и ценности, в том числе ордена и медали.

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