 

В Подмосковье будут судить избивших ветерана до смерти братьев

25.06.2020, 13:39, Разное

В Московской области будут судить двух братьев 26 и 25 лет, которые весной прошлого года избили до смерти 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Они также забрали его имущество и ценности, в том числе ордена и медали.

Злоумышленники выбили дверь квартиры пенсионера. Ему наносили удары руками и ногами по всему телу, а затем ограбили. Сумма ущерба превысила полтора миллионов рублей.

Пожилого мужчину госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Несмотря на усилия врачей, через несколько дней он скончался.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.06 / Личное: Убила и замуровала

21.05 / Число жертв коронавируса в Москве выросло

22.05 / Большинство людей не умеет носить медицинские респираторы — выводы ученых из Сингапура

30.05 / Мнение: Об огнях американского Майдана – 2020

09.05 / Мнение: Остатки величия

21.04 / Xiaomi представила смарт-удлинитель с быстрой зарядкой за 9 долларов

15.04 / В Москве принудительно госпитализированы 213 нарушителей самоизоляции

29.04 / Звездный роман: принц Уильям и Кейт Миддлтон

25.05 / Только хорошие новости: Робби Уильямс пытается повторить танец 7-летней дочери, покоривший его фанатов

07.05 / Резко вздувшаяся грудь Муцениеце вызвала вопросы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска