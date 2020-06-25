 

В Минске более 760 тысячам человек запретили пить воду из-под крана

25.06.2020, 13:18, Новости дня

Минскводоканал ночью 25 июня запретил использовать для питья воду из-под крана во Фрунзенском и Московском районах, сообщается на сайте предприятия. В этих районах проживают свыше 760 тысяч человек.

Накануне жители Минска жаловались на качество и химический запах воды из-под крана, а в детских садах сотрудников отправляли за чистой водой, чтобы приготовить обед детям. 

Всю ночь, по данным ведомства, проводились профилактические мероприятия, и утром качество воды “полностью соответствовало требованиям санитарных правил и норм”. Для вывода воды с остаточным запахом жителей попросили в утренние часы использовать воду на хозяйственно-бытовые нужды или обеспечить ее слив в течение 10-15 минут.

Вечером Минскводоканал поставил по городу 25 цистерн с водой, власти не отключали на ночь фонтанчики с артезианской водой.

Руководство предприятия обещает не взимать плату за этот объем воды и заверяет, что прилагает “все усилия к нормализации качества воды в квартирах минчан”.

 

  



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