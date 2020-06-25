Детское фото Виктора Цоя выставят на аукцион

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25.06.2020, 12:54, Новости дня

Детское фото рок-музыканта Виктора Цоя выставят на аукцион в Москве. Торги пройдут 2 июля, стартовая цена составляет 8 тысяч рублей.

Как сообщили на сайте аукционного дома "Литфонд", это групповое фото, на котором лидер группы "Кино" запечатлен вместе с одноклассниками – учениками 1 класса "В" ленинградской средней школы номер 362.

В этой школе Цой провел только один учебный год. Принято считать, что рокер учился в шести школах, в том числе в вечерней. Фото, на котором он запечатлен в первом классе, сделано в 1970 году.

Виктор Цой погиб в августе 1990 года. По официальной версии, он уснул за рулем и его автомобиль врезался в автобус. Впрочем, спустя годы эксперты нашли некоторые нестыковки в этой версии.



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