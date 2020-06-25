 

Украинский Минздрав внес дексаметазон в протокол лечения COVID-19

25.06.2020, 12:54, Новости дня

Рабочая группа при Министерстве здравоохранения Украины внесла дексаметазон в протокол лечения COVID-19. Об этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

“Вчера под моим руководством состоялось заседание рабочей группы с ведущими специалистами относительно обновления стандартов предоставления медпомощи при COVID-19. В том числе был рассмотрен вопрос относительно внесения дополнительных лекарственных средств, то есть расширения протокола [лечения COVID-19], которое основывается на нашем опыте, клинических испытаниях и на опыте других стран. Например, было принято решение относительно внесения такого препарата, как дексаметазон”, – отметил Степанов.

Он напомнил, что протоколы обычно составляются для наиболее эффективного лечения болезни.

Дексаметазон – стероид, который используется с 1960-х годов как противовоспалительное средство. Его применяют в том числе при лечении онкологических заболеваний.

Британские ученые из Оксфордского университета заявили, что дексаметазон существенно снижает смертность от COVID-19 у пациентов с тяжелым течением болезни. Результаты исследований показали, что применение препарата на треть уменьшало риск летального исхода у больных, подключенных к аппарату ИВЛ, а также на одну пятую – у тех, кто получает кислородную терапию. 

Профессор Питер Хорби, руководивший исследованиями, назвал полученные результаты прорывом.

В ВОЗ подчеркнули, что дексаметазон был эффективен только для пациентов, у которых коронавирусная инфекция протекала в тяжелой форме. Действие препарата на пациентов с более легкой формой заболевания не было столь результативным. 

Пока что британские ученые поделились предварительными результатами исследования, ВОЗ ждет полного отчета, чтобы обновить рекомендации по лечению COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За последние сутки в Украине коронавирус был подтвержден еще у 994 человек, что является антирекордом. Общее число подтвержденных случаев инфицирования в Украине увеличилось до 40 008, умерли 1067 жителей страны, вылечилось – 17 758.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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