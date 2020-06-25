Стерненко заявил, что СБУ завершила досудебное расследование по делу о нападении на него

25.06.2020, 12:54, Новости дня

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование по делу, в котором фигурирует одесский активист Сергей Стерненко. Об этом он написал в своем Telegram.

“Это произошло по поручению прокурора [Николая] Бозовуляка, подконтрольного [генеральному прокурору Ирине] Венедиктовой. Ровно две недели назад мне сообщили о подозрении, а уже сегодня (даже если мы не успели обжаловать ни меру пресечения, ни само подозрение) “следствие” завершают и будут передавать дело в суд. Скорее всего, одесскому суду”, – сообщил Стерненко.

По его словам, за все время не было проведено никаких следственных действий.

“При том что когда прокурор просил мне дать арест, он ссылался как раз на то, что есть разные риски, потому что им нужно было провести ряд следственных действий. Уже все, не надо. А за 12 дней до сообщению мне о подозрении генпрокурор Венедиктова на канале [бизнесмена Рината] Ахметова “Украина 24″ заявила, что дело против меня надо передавать в суд, а там уже пусть разбираются. В тот же предвзятый одесский суд. И это прямо свидетельствует, что Венедиктова противоправно вмешивалась в ход следствия и давила на прокуроров”, – считает активист.

Он добавил, что 26 июня в Киевском апелляционном суде будет рассмотриваться жалоба на решение судьи относительно его домашнего ареста.

В 2018 году на Стерненко в Одессе совершили три нападения. Во время последнего, которое произошло 24 мая 2018 года, он смертельно ранил ножом одного из нападавших – Кузнецова. Второй нападавший, Исайкул, убежал с места происшествия, а затем уехал из Украины. Активист утверждает, что действовал в рамках самозащиты. Во время нападения он тоже получил ранение.

В апреле 2020 года генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что рано или поздно Стерненко объявят о подозрении в умышленном убийстве или превышении пределов необходимой самообороны.

В середине мая следствие признало Стерненко потерпевшим по делу о нападении на него.

11 июня СБУ объявила Стерненко о подозрении в умышленном убийстве. В спецслужбе утверждают, что активист гнался за нападавшим, поэтому его действия не могут быть квалифицированы как самооборона.

15 июня Шевченковский райсуд Киева отправил Стерненко под домашний арест на 60 суток.