 

Степан Меньщиков с беременной невестой подал заявление в ЗАГС

25.06.2020, 12:53, Разное

В своем микрологе Instagram Степан Меньщиков рассказал подписчикам, что его с беременной Ангелиной Монах можно поздравить. Пара подала заявление в ЗАГС, и уже через несколько недель состоится свадебное торжество.
Степан Меньщиков отметил, что ждет поздравлений от поклонников. Многие фолловеры признались, что он с Ангелиной Монах были самой яркой и искренней парой реалити-шоу. Будущим супругам пожелали «настоящего счастья и бесконечной любви».

У Меньщикова и Монах уже есть по двое детей, которые появились в предыдущих отношениях. Кроме этого, беременная невеста недавно стала бабушкой. Дети шоумена, которые родились в союзе с Евгенией Шамаевой, еще маленькие. Он старается обеспечить им достойное будущее, но жалуется на завышенные запросы экс-возлюбленной. Степан Меньщиков устроил наследников в детский сад, поэтому считает, что Евгения Шамаева может идти на работу и зарабатывать на жизнь.

Роман участника реалити-шоу с Ангелиной Монах начались в прошлом году. Они случайно столкнулись в Таиланде и вместе встретили закат в кафе. По словам беременной невесты, это была любовь с первого взгляда. На тот момент они были свободны и с удовольствием вступили в новые романтические отношения.



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