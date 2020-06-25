В чемпионате конкурса «Цифровой прорыв» примут участие 6 тыс. IТ-специалистов

25.06.2020, 12:53, Новости дня

В рамках конкурса «Цифровой прорыв» стартовал онлайн-чемпионат по машинному обучению и анализу данных для индивидуальных участников. За месяц IT-cпециалистам предстоит создать работающие решения для реальных кейсов. Победители разделят призовой фонд в 2 млн рублей и попадут в финал конкурса.

Онлайн-чемпионат – часть IT-марафона, который также включает два командных онлайн-хакатона. Первый проходил 5-7 июня, второй – 19-21 июня. Их победители разделили призовой фонд в 1,5 млн рублей в каждом, говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Теперь до 25 июля 6 тыс. специалистов в области машинного обучения из 83 регионов будут создавать решения в области рекрутинга, предоставления услуг по оформлению документов для населения и лабораторных исследований. Кейсы предоставили партнеры конкурса – HeadHunter, IT Society и министерство экономического развития Иркутской области. Все задачи связаны с обработкой больших массивов данных: Machine Learning, Big Data, Искусственный Интеллект.

«Это финальное мероприятие летнего IT-марафона, который мы запустили перед началом очных этапов конкурса «Цифровой прорыв». Дистанционный формат доказал свою эффективность – за прошедшие два онлайн-хакатона создано более 300 цифровых решений, многие из которых уже сейчас проходят тест-драйв на площадках партнеров проекта. В отличие от хакатонов онлайн-чемпионат – это не командное соревнование. Он даст возможность специалистам, привыкшим работать самостоятельно, стать частью масштабного всероссийского проекта, огромного сообщества профессионалов, которое формируется сегодня», – сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Он уточнил, что на чемпионат зарегистрировались участники из 83 регионов. В топ-5 вошли Москва, Санкт-Петербург, Саратовская, Московская и Свердловская области. 25 победителей отправятся на финал конкурса «Цифровой прорыв», а также будут награждены денежными призами и подарками от организаторов и партнеров. Призовой фонд составит 2 млн рублей. Команды, вошедшие в шорт-лист по каждому кейсу, могут подать заявку на грант от Фонда Содействия Инновациям «УМНИК – Цифровой прорыв. Online». Сумма выделенных средств – 25 млн рублей.

«На IT-рынке сегодня наблюдается «кадровый голод»: нехватка профильных специалистов или неполное соответствие ожиданий работодателей уровню кадров, подготавливаемых высшей школой. Одна из важнейших задач конкурса – минимизировать этот дефицит, находить талантливых специалистов и давать им возможность проявить себя в работе над реальными кейсами. Онлайн-чемпионат позволит тем из них, кто привык работать самостоятельно, попробовать свои силы и стать частью масштабного всероссийского проекта, проверить свои навыки и подтвердить свой профессиональный уровень в выбранной IT-сфере», – сообщил директор РАЭК, руководитель проекта «Цифровой прорыв» Сергей Плуготаренко.

Окончательные результаты будут известны участникам только после соревнования. Дедлайн по приему кода – 25 июля. Пример решения, правила, данные к задаче и полные условия будут доступны участникам в момент старта. Присоединиться к чемпионату можно в любой момент после начала.

Чемпионат пройдет на специализированной платформе технологического партнера конкурса «Цифровой прорыв» Mail.ru Group. Регистрация на второй сезон конкурса «Цифровой прорыв» стартовала 17 марта. Из-за ситуации с пандемией COVID-19 организаторами было принято решение в ожидании очных этапов проекта, которые были перенесены на более поздний срок, запустить онлайн-IT-марафон. Всего на него зарегистрировалось более 16,5 тыс. конкурсантов.