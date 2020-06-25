Песков ответил на вопрос о сроках открытия российских границ

25.06.2020, 12:53, Новости дня

Российские власти на данный момент не принимали решений относительно полного открытия границ для въезда в страну иностранцев, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Журналисты задали представителю Кремля вопрос о том, когда полностью откроют границы России, в том числе и для иностранцев, передает РИА «Новости».

«Пока такой информации нет. Эта информация поступит от правительственного штаба, именно там будет формулироваться это решение, но пока в этом плане ничего не менялось», – сказал Песков.

По его словам, позиция об открытии границ должна быть сформулирована в правительстве с учетом мнения эпидемиологов. При этом Песков подчеркнул, что ситуация с закрытием границ является экстраординарной.

Также он уточнил, что президент РФ Владимир Путин пока не вел детальных обсуждений открытия границ с коллегами.

Ранее глава Росавиации Александр Нерадько предложил правительству возобновить международное авиасообщение со странами СНГ. Полеты в страны дальнего зарубежья предложено открывать в индивидуальном порядке в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Россия закрыла международное авиасообщение 27 марта на фоне пандемии коронавируса. Сейчас выполняются только вывозные, грузовые и почтовые рейсы. Между тем, во вторник Турция предложила РФ восстановить авиасообщение с 15 июля, ожидается ответ Москвы.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, можно ли ожидать, что возможность отдыхать за границей вернется к нам уже этим летом.