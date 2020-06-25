 

Песков ответил на вопрос о сроках открытия российских границ

25.06.2020, 12:53, Новости дня

Российские власти на данный момент не принимали решений относительно полного открытия границ для въезда в страну иностранцев, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Журналисты задали представителю Кремля вопрос о том, когда полностью откроют границы России, в том числе и для иностранцев, передает РИА «Новости». 

«Пока такой информации нет. Эта информация поступит от правительственного штаба, именно там будет формулироваться это решение, но пока в этом плане ничего не менялось», – сказал Песков. 

По его словам, позиция об открытии границ должна быть сформулирована в правительстве с учетом мнения эпидемиологов. При этом Песков подчеркнул, что ситуация с закрытием границ является экстраординарной. 

Также он уточнил, что президент РФ Владимир Путин пока не вел детальных обсуждений открытия границ с коллегами. 

Ранее глава Росавиации Александр Нерадько предложил правительству возобновить международное авиасообщение со странами СНГ. Полеты в страны дальнего зарубежья предложено открывать в индивидуальном порядке в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Россия закрыла международное авиасообщение 27 марта на фоне пандемии коронавируса. Сейчас выполняются только вывозные, грузовые и почтовые рейсы. Между тем, во вторник Турция предложила РФ восстановить авиасообщение с 15 июля, ожидается ответ Москвы.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, можно ли ожидать, что возможность отдыхать за границей вернется к нам уже этим летом.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.06 / Лишенному прав внуку экс-губернатора за пьяное ДТП грозит 15 суток ареста

28.04 / Львовским медикам, инфицированным коронавирусом, выделят по 20 тыс. грн – Садовый

10.06 / Сообщивший об «исчезновении COVID-19» из больниц в США русский врач описал единичный случай

05.05 / Объявлены лауреаты Пулитцеровской премии

27.05 / Призывавшего нарушать самоизоляцию священника на Урале запретили в служении

15.05 / Симоньян сравнила медицину в РФ и США

18.06 / С 23 июня на московских вокзалах откроются кафе и рестораны

17.05 / Бразилия вышла на четвертое место по распространению коронавируса

10.04 / Коронавирус обнаружили у нескольких сотрудников МГУ

10.06 / Россияне поддерживают ограничения на работу иностранцев — но эксперты в сомнениях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска