 

По окружности талии можно судить о риске развития слабоумия в ближайшие 10-15 лет

25.06.2020, 12:45, Разное


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Для людей в возрасте старше 50 лет объем талии может быть показателем, который предсказывает риск развития деменции в течение ближайших 10 лет. Об этом утверждает исследование, которое опубликовано в International Journal of Epidemiology.

У участников исследования с лишним весом и большой окружностью талии за время наблюдения риск деменции в среднем был на 28% выше, чем у людей с нормальными весом и комплекцией.

У женщин с центральным ожирением вероятность развития деменции в ближайшие 15 лет была на 39% выше, чем у их сверстниц, объем талии которых не превышал рекомендованных цифр.

 «По мере того, как размер живота увеличивается, центр памяти в головном мозге уменьшается, показывали предыдущие исследования», – сообщил CNN Ричард Аайзексон (Richard Isaacson), глава Клиники профилактики болезни Альцгеймера Корнеллского университета (The Alzheimer’s Prevention Clinic (APC) at Weill Cornell Medicine), который не принимал участия в исследовании. Он добавил, что новое исследование очень важное, поскольку демонстрирует, что увеличение объема талии действительно связано с деменцией.

 «Деменция – одна из важнейших проблем 21 века, которая может угрожать здоровому старению населения. Наше исследование показывает, что распространенность ожирение – часть этой проблемы», – сообщил Эндрю Стептоу (Andrew Steptoe), профессор Университетского колледжа Лондона (University College London, UCL).

Ученые измерили рост, вес и окружность талии у 6582 участников исследования, и затем наблюдали за ними в течение 11 лет. Авторы исследования также собирали демографическую информацию об участниках и подробные данные об их здоровье. После окончания наблюдений они проанализировали, у людей с какой комплекцией чаще развивалась деменция.



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