Онлайн-обучение в школах решили использовать при вспышках простудных заболеваний

25.06.2020, 12:31, Новости дня

Технология перевода школьников на онлайн-обучение, протестированная этой весной из-за пандемии коронавируса, будет использоваться в период вспышек простудных заболеваний, сообщил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Всегда у нас в стране осенью и весной вспышки простудных заболеваний. Вот сейчас делать надо так, чтобы эти вспышки – иногда по полкласса дома сидят – проходили незаметно для тех даже, кто болеет, без ущерба. Чтобы он мог подключиться к родному классу, посмотреть, как проходит урок, и даже поучаствовать в уроке», – цитирует ТАСС Музаева.

По его словам, нужно «доводить эту систему до ума». На это уйдет несколько лет, но сделать это нужно, указал глава Рособрнадзора.

Ранее Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что есть высокая доля уверенности, что школьники вернутся в сентябре за парты.

8 июня президент Владимир Путин подписал федеральный закон о порядке дистанционного обучения в стране в случае введения режима ЧС или повышенной готовности. При этом Путин называл провокацией слухи о замене традиционного образования дистанционным.