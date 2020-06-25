В Сети появились первые снимки зарядки для iPhone 12

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25.06.2020, 12:30, Разное

Компания Apple готовит к выходу новое поколение смартфонов и ОС к нему. В Сети уже сейчас появились первые снимки зарядки для iPhone 12.
Стоит отметить, что в отличие от смартфонов на Android, модели Apple не поддерживают пока функции быстрой зарядки. В новой публикации в интернете о зарядном 20-ваттном устройстве автор инсайда утверждает, что оно разработано именно для 12 поколения iPhone.

Согласно маркировке на обнародованном изображении, разработка принадлежит компании Apple. Также на зарядке iPhone видны все необходимые указания, маркировки и серийный номер. Также, как существующие зарядные аппараты для «яблочных» телефонов, новинка снабжена разъемом USB-C. Официального подтверждения от американского IT-гиганта пока нет.

Стоит отметить также, что ранее эксперты высказывали предположения об использовании в новых аппаратах зарядок формата GaN. Такие устройства обладают более мощными характеристиками и скоростью зарядки, а также менее габаритными размерами. Если публикация подтвердится, то уже следующие iPhone 12 смогут получить зарядку в 18 Вт, и даже до 20 Вт. При этом не исключено, что это касается только более дорогостоящих моделей с приставкой Pro. Новая технология в «яблочных» телефонах поможет заряжать их быстро, как и конкурирующие аппараты на операционной системе Android.



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