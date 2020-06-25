Адвокат Михаила Ефремова заявил о готовности актера усыновить детей из семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова

25.06.2020, 12:25, Разное

В начале месяца в Москве произошло ДТП, виновником которого стал Михаил Ефремов. Вследствии аварии Сергей Захаров, водитель фургона, в который врезалась машина актера, погиб. Суд отправил артиста под домашний арест на два месяца. На днях адвокат Ефремова Эльман Пашаев пришел в студию “Эха Москвы” и ответил на ряд волнующих общественность вопросов, касаемо ДТП. В частности он рассказал о состоянии клиента.

Как следует из слов Пашаева, Ефремов сильно переживает и за неделю похудел на 6 килограммов. Михаил плохо ест и спит. Он понимает, что может сесть в тюрьму и постоянно повторяет, что готов нести наказание. Эльман также отметил, что никто не пытается откупиться: Ефремов хотел материально помочь семье Захарова, но те не идут на контакт.

Его позицию я вам говорю: этот человек реально готов нести наказание. Человек готов максимально помочь детям. Он готов их даже как-то усыновить, чтобы им обеспечить достойную жизнь. Вот вам честно, искренне говорю. К сожалению, определенные люди не дают возможность. Посмотрим, еще все впереди. И я сказал, что больше ни с кем договариваться не собираюсь. Уже попытался, хотел разговаривать, хотел возместить, чтобы ему морально легче было. Не то что мы кому-то хотим платить, чтобы они пошли написали заявление, чтоб прекратили уголовное дело,

– отметил Пашаев и добавил, что теперь вопрос о компенсации будет решаться в суде.

Ранее Михаил Ефремов записал видеообращение к родственникам погибшего из-за него водителя. Ролик с извинениями и предложением помощи был опубликован на YouTube-канале проекта “Гражданин поэт”. Спустя несколько часов семья Сергея Захарова прокомментировала обращение актера. Их слова РБК передал адвокат Александр Добровинский:

Я связался с братом Сергея – Валерием Захаровым – и его супругой после выхода видеоролика Михаила Ефремова. Семья, конечно, слышала извинения господина Ефремова и считает их запоздалыми. Представители семьи намерены идти до конца, добиваясь справедливого решения суда. Таким образом, извинения семьей де-факто не приняты.

Если господин Ефремов хочет внести какой-то вклад в борьбу с пьянством за рулем – это его личная инициатива, но о мирном урегулировании говорить слишком поздно, и денежную компенсацию, о которой шла речь в ролике, мы не примем,

– цитирует адвокат слова Валерия.

Сын Михаила Ефремова Никита прокомментировал новости о ДТП с участием отца

Напомним, вечером 8 июня, в 21:44, у дома номер 3 на Смоленской площади произошла авария, виновником которой стал Михаил Ефремов. Его автомобиль Jeep Grand Cherokee на полной скорости пересек сплошную и выехал на полосу встречного движения, столкнувшись с фургоном “Лада”. Водитель фургона 57-летний Сергей Захаров скончался от полученных травм и обильной кровопотери следующим утром в НИИ имени Склифосовского.

9 июня в Таганском районном суде прошло первое заседание по делу Ефремова. По результатам этого заседания актеру избрали следующую меру пресечения – домашний арест до 9 августа. В течение этого времени Михаилу нельзя общаться со свидетелями, потерпевшими и обвиняемыми, пользоваться интернетом, а также сотовой связью. Исключение можно сделать лишь для звонков адвокату или экстренным службам в крайнем случае. Сообщается, в крови Михаила Ефремова нашли следы кокаина и марихуаны, но, как добавил впоследствии собеседник агентства, это могли быть остаточные следы наркотиков, употребленных еще до инцидента. Тем не менее, в рамках расследования ДТП полиция завела еще и дело о сбыте наркотических и психотропных веществ по статье 228.1 УК РФ.