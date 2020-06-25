 

Глава Росавиации предложил план возобновления авиасообщения с другими странами

25.06.2020, 12:23, Разное

Глава Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько направил в правительство письмо, где изложил план возобновления международных полетов. В документе предлагается сначала открыть авиасообщение со странами СНГ.

Рейсы в остальные государства власти разрешат не сразу. Они будут ориентироваться на эпидемиологическую обстановку в каждом из них. Послание руководителя агентства получили Роспотребнадзор и аппарат Татьяны Голиковой.

Представители вице-премьера сообщили, что уже занимаются вопросом возобновления международного авиасообщения. Решения об открытии границ будут приниматься симметрично, с учетом договоренностей России с другими странами, передает “Коммерсантъ”.

Один из собеседников издания отметил, что логичнее всего разрешить сначала полеты в Европу, а не в государства СНГ. Ежедневный прирост инфицированных в европейских странах снизился до нескольких десятков человек. Однако есть вероятность, что государства пока не готовы принимать туристов из России.

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Публикация от Самолеты, небо и путешествия ✈ (@avia_page) 16 Мар 2019 в 6:02 PDT

Ранее генеральный директор компании “Уральские авиалинии” Сергей Скуратов назвал возможный срок возобновления международного авиасообщения. По его словам, рейсы в другие страны станут возможными в конце лета или начале осени.



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