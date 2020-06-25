Министр культуры России назвала дату открытия кинотеатров

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25.06.2020, 12:23, Разное

Министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что показ новых фильмов в кинотеатрах начнется с середины июля. Их могут открыть для посетителей 15-го числа.

Напомним, что кинотеатры были закрыты из-за эпидемии коронавируса COVID-19 в России. Минкульт совместно с Роспотребнадзором разработал рекомендации по их работе после открытия. В частности, говорилось о необходимости рассаживать зрителей на расстоянии метра друг от друга.



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