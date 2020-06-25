 

Названы вероятные сроки открытия кинотеатров

25.06.2020, 12:16, Новости дня

Кинотеатры в РФ могут заработать с 15 июля, решения в каждом регионе будут приниматься с учетом ситуации с коронавирусом, сообщила министр культуры Ольга Любимова.

По ее словам, возобновление работы кинотеатров и других учреждений культуры зависит от эпидемиологической обстановки, передает РИА «Новости». 

«Исходя из эпидемиологической обстановки, дата будет выбрана руководителем (региона). Но параллельно мы понимаем, что кино… принцип тут совершенно другой. И для того, чтобы мы дождались премьер, открыты должны быть все кинотеатры… Мы говорили о возможной дате 15 июля – она продолжает быть актуальной», – сказала Любимова. 

Также она добавила, что главные кинопремьеры состоятся уже после открытия всех российских кинотеатров, передает ТАСС.

«Мы прекрасно понимаем, что <…> для того, чтобы мы дождались премьер, должны быть открыты все кинотеатры. Иначе это связано с крупными коммерческими проблемами и рисками для правообладателей», – сказала она.

Кроме того, министр культуры отметила, что вопрос открытия кинотеатров обсуждается на регулярных встречах между российскими правообладателями, продюсерами, крупнейшими дистрибьюторами и представителями крупных киносетей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что посещение кинотеатров, театров и других массовых мероприятий могут разрешить уже в июле.

Также он отметил, что, основываясь на динамике ситуации с коронавирусом в городе, на следующей неделе картина будет нормальной, и можно будет открыть стационарные рестораны и кафе.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / Тьяго Алькантара больше не хочет играть за “Баварию”

30.05 / Число жертв коронавируса в Москве достигло 2 477

04.06 / Индия подтвердила участие военных в параде Победы 24 июня

21.05 / В Москве опровергли сообщения о перепрофилировании онкоцентров из-за COVID-19

06.05 / Южнокорейская разведка опровергла слухи о болезни Ким Чен Ына

17.04 / Волонтеры оперативного штаба в Ульяновске начали работу в эпицентре очага коронавируса

08.06 / В ФРГ ответили на обвинение в «предательстве Европы» ради «Северного потока – 2»

17.05 / “Эшелоны Победы” ждут своего дня

12.04 / Возрожденный смартфон Moto Razr получил золотую версию

20.05 / В Раду проходят четыре политсилы, Партия Шария набрала бы больше, чем “Голос” – опрос

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска