Названы вероятные сроки открытия кинотеатров

25.06.2020, 12:16, Новости дня

Кинотеатры в РФ могут заработать с 15 июля, решения в каждом регионе будут приниматься с учетом ситуации с коронавирусом, сообщила министр культуры Ольга Любимова.

По ее словам, возобновление работы кинотеатров и других учреждений культуры зависит от эпидемиологической обстановки, передает РИА «Новости».

«Исходя из эпидемиологической обстановки, дата будет выбрана руководителем (региона). Но параллельно мы понимаем, что кино… принцип тут совершенно другой. И для того, чтобы мы дождались премьер, открыты должны быть все кинотеатры… Мы говорили о возможной дате 15 июля – она продолжает быть актуальной», – сказала Любимова.

Также она добавила, что главные кинопремьеры состоятся уже после открытия всех российских кинотеатров, передает ТАСС.

«Мы прекрасно понимаем, что <…> для того, чтобы мы дождались премьер, должны быть открыты все кинотеатры. Иначе это связано с крупными коммерческими проблемами и рисками для правообладателей», – сказала она.

Кроме того, министр культуры отметила, что вопрос открытия кинотеатров обсуждается на регулярных встречах между российскими правообладателями, продюсерами, крупнейшими дистрибьюторами и представителями крупных киносетей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что посещение кинотеатров, театров и других массовых мероприятий могут разрешить уже в июле.

Также он отметил, что, основываясь на динамике ситуации с коронавирусом в городе, на следующей неделе картина будет нормальной, и можно будет открыть стационарные рестораны и кафе.