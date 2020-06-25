 

Никита Пресняков объяснил, почему не торопится заводить детей с Аленой Красновой

25.06.2020, 12:09, Разное

Во время интервью Никита Пресняков признался, почему он до сих пор не сделал Аллу Пугачеву прабабушкой. Музыкант объяснил, почему не торопится заводить детей с 23-летней моделью Аленой Красновой.
Недавно его супруга стала тетей, так как старшая сестра подарила ей первого племянника. Однако модель не торопится уходить в декрет, а Никита Пресняков полностью поддерживает ее решение. Кроме Примадонны, увидеть долгожданного наследника хочет и Кристина Орбакайте. Певица вспоминает, что сама стала матерью в 20 лет, а ее старшие дети пока не хотят обзаводиться потомством.

Солист группы Multiverse уверен, что он с женой должен крепко стоять на ногах, прежде чем решиться на такой важный шаг в жизни. По словам Алены Красновой, они хотят с супругом насладиться друг другом, путешествовать и посмотреть мир.

В разговоре с Лерой Кудрявцевой во время съемок ток-шоу Никита Пресняков признался, что у него с женой общий бюджет. За бытовые расходы и другие счета отвечает он, а также может дать модели средства на мелкие расходы. Алена Краснова также зарабатывает, так как у нее есть коммерческие съемки и рекламные контракты. Однако 23-летняя невестка Орбакайте признается, что главный добытчик в их семье – супруг.



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