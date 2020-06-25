 

Малый бизнес в Узбекистане освободят от налогов на сумму $33 млн

25.06.2020, 12:06, Новости дня

В Узбекистане малые предприятия освободят от налога на имущество и землю, сообщает узбекская служба Радио Свобода/Радио Озодлик со ссылкой на заместителя главы Государственного налогового комитета Музаффара Юсуфа Назарова.

“Сегодня в стране действуют 142 с половиной тысячи малых предприятий, которых освободят от налогов в сумме 332,8 миллиарда сумов (более $32,7 млн). Эта сумма соответствует двум видам взносов – налогу на недвижимость и землю”, – сказал чиновник.

Соответствующий указ уже подписал президент страны Шавкат Мирзиёев. 

Также Назаров отметил, что отменены налоги на имущество и землю, которые представители малого бизнеса должны были выплатить за апрель-май 2020 года. Речь идет о сумме 123 млрд сумов (более $12 млн). От выплат освобождены 2422 налогоплательщика.

С 1 мая по 1 июля 2020 года ставка социального налога для микро и малых предприятий была снижена с 12 до 1%.

“В результате была снижена налоговая нагрузка для 328 782 микрофирм и малых предприятий, которые создали 681 769 рабочих мест”, – отметил Назаров.

Кроме того, чиновник сообщил, что взыскание существующей задолженности по налогам и штрафам за нарушения налогового законодательства будет приостановлено до 1 сентября 2020 года.

Накануне, 24 июня, нижняя палата парламента Таджикистана одобрила предложение правительства о предоставлении льгот населению, малому и среднему бизнесу в связи с негативными последствиями пандемии.

С 1 апреля по 1 сентября 2020 года правительство предоставит налоговые каникулы для объектов сферы туризма, гостиниц, организаций общественного питания, оздоровительных и спортивных центров, санаториев, международных пассажирских перевозок и аэронавигации. Начисление процентов за несвоевременную уплату налогов за этот период будет приостановлено.

 



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