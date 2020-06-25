 

Глава “Росатома” рассказал о вспышках коронавируса в “атомных городах”

25.06.2020, 12:06, Новости дня

Гендиректор госкорпорации “Росатом” Алексей Лихачев заявил в своем видеообращении о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в “атомных городах”, сообщает “Интерфакс”.

По словам главы госкорпорации, в таких городах, как Сосновый Бор, Саров и Десногорск счет заболевших идет на сотни. Также Лихачев рассказал о “возмутительном случае” поведения заболевшего рабочего компании-подрядчика на стройке “Курской АЭС-2”.

“Два дня ходил на работу с температурой, скрывая болезнь и принимая жаропонижающее. Потом взял больничный, остался в общежитии, но не был изолирован. И там заразил 27 человек, восемь из них попали в больницу. Теперь из-за него одного отправлено на карантин еще и целое общежитие, это 262 работника”, – рассказал Лихачев.

Он отметил, что из-за “пренебрежения элементарными нормами безопасности” стройплощадка потеряла почти 300 человек, возник риск для жизни из здоровья людей. Он потребовал, чтобы из этого случая сделали выводы руководители Курской АЭС-2, “АСЭ” и во всей отрасли в целом.

В качестве положительного примера глава “Росатома” привел ситуацию на строительстве БелАЭС, где в мае началась вспышка коронавируса. По словам Лихачева, после проведенных там мероприятий, в которых участвовали представители белорусского заказчика, местные чиновники и санэпидслужба, кривая заболеваемости пошла вниз.

Глава “Росатома” также отметил, что в Трехгорном, Снежинске, Лесном, Глазове, Зеленогорске, Полярных Зорях больных единицы или их нет совсем.

“Две недели назад мы говорили, что вышли на плато, ежедневный прирост заболевших тогда колебался около 30-40 человек, с тех пор ситуация легче не стала – количество инфицированных практически удвоилось. Что радует – 69% переносят инфекцию бессимптомно”, – констатировал Лихачев. По его словам, “в Москве эпидемия заканчивается, теперь она перешла в регионы и всерьез взялась за некоторые из наших городов”.

Лихачев объявил, что предприятия в Москве, Петербурге, Ленинградской, Московской, Нижегородской и Свердловской областях до конца июля продлевают действующий режим работы. В других регионах предприятия “Росатома” будут выходить из ограничений в зависимости от обстановки и решений местных властей.

 

 



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