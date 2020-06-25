Макрон и Путин обсудят ситуацию в Украине и Ливии

25.06.2020, 12:05, Новости дня

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудит вопросы безопасности, включая Украину, Ливию и Иран, с президентом России Владимиром Путиным в ходе видеоконференции в пятницу, сообщил Елисейский дворец.

«Необходим дальнейший прогресс по кризисной повестке, особенно в том, что касается Украины», – говорится в заявлении дворца, опубликованном в среду.

Макрон призвал Европу заново проанализировать стратегическое партнерство с Россией, заявив, что политика пренебрежения в отношении Москвы, которая проводилась в последние годы, провалилась.