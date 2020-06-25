О’Брайен сравнил Си Цзиньпина со Сталиным

25.06.2020, 12:05, Новости дня

Советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен уподобил председателя КНР Си Цзиньпина советскому диктатору Иосифу Сталину в агрессивном выступлении, в котором он заявил, что Китай играет отрицательную роль в мировых делах.

«Коммунистическая партия Китая является марксистско-ленинской, – сказал он, выступая перед группой бизнес-лидеров в Финиксе, штат Аризона. – Генеральный секретарь Си Цзиньпин видит себя преемником Иосифа Сталина».

О’Брайен обвинил обе политические партии США в том, что они несколько десятилетий недооценивали исходящую от Китая угрозу и не видели, что правительство Китая стремится «переиначить мир» по своему образу и подобию.

По мнению советника, американские политики были неправы, когда полагали, что по мере экономического развития Китая, он в конечном итоге демократизируется и будет проводить либерализацию.

Вместо этого произошло обратное, заявил он: Китай лишь еще больше привязался к своей коммунистической идеологии.

«Мы очень сильно ошиблись, и этот просчет стал самым большим провалом американской внешней политики с 1930-х годов», – сказал он.

По его словам, Китай пытается устранить «недружелюбные» зарубежные СМИ на китайском языке и использует Твиттер для распространения антиамериканской дезинформации. В целом ряде американских городов люди слушают FM-радиостанции, через которые распространяется «тонкая пропекинская пропаганда», заявил О’Брайен.

Ранее на этой неделе администрация присвоила четырем китайским СМИ в США статус «иностранных миссий», что может привести к тому, что часть их сотрудников будет вынуждена покинуть страну.

По словам О’Брайена, в рамках мероприятий по обеспечению кибербезопасности Китай собирает персональные данные миллионов американцев. Он заявил, что администрация пытается не допустить, чтобы некоторые компании, включая технологический гигант Huawei, которые тесно связаны с аппаратом разведки и безопасности Компартии Китая, получали доступ к американским данным.

«Дни американской пассивности и наивности в отношении Китайской Народной Республики сочтены», – заявил О’Брайен.

«Под руководством президента Трампа Америка наконец-то осознала угрозу, исходящую от действий Коммунистической партии Китая, которую они представляют нашему великому образу жизни», – добавил он.

Ожидается, что высокопоставленные сотрудники администрации Трампа в ближайшие недели выступят с несколькими речами, посвященными Китаю, и выступление советника по национальной безопасности стало первым из них.

Эту тему также собираются затронуть госсекретарь Майк Помпео, генеральный прокурор Уилям Барр и директор ФБР Крис Рэй.