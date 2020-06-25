Xiaomi начала продажу мини-ПК Ningmei CR100 за 210 долларов

25.06.2020, 11:53, Разное

Xiaomi начала продажи очередного инновационного устройства бюджетного сегмента. На одной из платформ краудфандинга появился мини-ПК Ningmei CR100, цена которого не превышает 210 долларов.

При этом устройство работает на четырехъядерной аппаратной платформе Intel Celeron J4105 генерации Gemini Lake. Его габариты достаточно компактные, а мощность позволяет выполнять любого рода задачи, размеры 192 x 188 x 54 миллиметров, а вес составляет только 760 грамм.

Модуль оперативной памяти составляет 8 гигабайт формата DDR4, вычислительные ядра процессора дополняет ускоритель графики UHD 600 от Intel. Тактовая частота составляет от 1,5 до 2,5 Ггц на максимальной мощности.

Емкость твердотельного накопителя для хранения контента составляет 256 Гбайт, также в аппарат можно установить флеш-карты SD. На корпусе мини-ПК для подключения сторонних устройств производитель предусмотрел разъёмы D-Sub, HDMI, USB 3.0 и USB Type-C, а также стандартные порты для микрофона и наушников. Кроме того, в компьютере Ningmei CR100 есть встроенная двухканальная аудиосистема, которая позволяет слушать качественную музыку и просматривать видео.

Конструкция компьютера учитывает оптимизацию рассеивания тепла, стоимость неттопа – примерно 210 долларов. При этом до конца месяца покупателям предлагается в подарок беспроводные мыши, коврик для них, клавиатура, а также 16-гигабайтный флеш-брелок U-disk.