Болезни позвоночника и диабет: о чем могут свидетельствовать судороги ног

25.06.2020, 11:42, Новости дня

Около 75 процентов людей хотя бы однажды в жизни испытывали состояние, которое называется судорога. От чего возникают судороги и о каких проблемах они могут свидетельствовать, в эфире канала "Россия 1" рассказал сердечно-сосудистый хирург, флеболог, кандидат медицинских наук, эксперт по инновационным методам лечения варикозной болезни Евгений Летуновский.

По словам врача, судороги могут быть у совершенно здоровых людей – например, во время купания в холодной воде. Также судороги могут свидетельствовать и о наличии заболеваний.

"Нужно сделать ультразвуковое исследование и посмотреть, существуют ли какие-то проблемы с венами, потому что именно варикозная болезнь и хроническое заболевание вен – это первое, что дает судорожный синдром или единичные судороги", – отметил Летуновский.

Также судороги могут быть симптомом рассеянного склероза и сахарного диабета.

"Хронические заболевания позвоночника – такие, как грыжа межпозвоночного диска, протрузия диска – это все заболевания, которые могут приводить к судорогам единичным, – продолжил врач. – Следующее. Поскольку витамин D является очень важным для того, чтобы наш кишечник усваивал кальций, то в случае дефицита витамина D достаточно часто развивается гипокальцемия, то есть у человека низкий уровень кальция в крови. Это в свою очередь приводит к тому, что мышцы легче переходят в состояние спастического сокращения".

Судороги, как правило, возникают у людей, которые ведут малоподвижный, либо слишком активный образ жизни.

"У человека, который практически не двигается, повышается венозное давление, и это может приводить, конечно, к судорогам", – отметил Летуновский.

Судороги, отеки и тяжесть в ногах могут свидетельствовать о варикозной болезни. Если после сокращения мышц не прекращается боль, то, вполне возможно, что речь идет о тромбозе, а оторвавшийся тромб может привести к смерти.

Говоря о том, как избавиться от судорог, Летуновский рекомендовал использовать компрессионные гольфы.

"Компрессия, особенно профилактическая компрессия, это очень важный элемент. Как только человек начинает пользоваться такой компрессией, судорожный синдром абсолютно исчезает, – сказал врач. – Конечно, мы не должны с вами забывать про венотоники – препараты, которые уменьшают воспаление венозной стенки".

Что касается мазей, то это симптоматическое лечение, оно не влияет на причину судорог.