 

Болезни позвоночника и диабет: о чем могут свидетельствовать судороги ног

25.06.2020, 11:42, Новости дня

Около 75 процентов людей хотя бы однажды в жизни испытывали состояние, которое называется судорога. От чего возникают судороги и о каких проблемах они могут свидетельствовать, в эфире канала "Россия 1" рассказал сердечно-сосудистый хирург, флеболог, кандидат медицинских наук, эксперт по инновационным методам лечения варикозной болезни Евгений Летуновский.

По словам врача, судороги могут быть у совершенно здоровых людей – например, во время купания в холодной воде. Также судороги могут свидетельствовать и о наличии заболеваний.

"Нужно сделать ультразвуковое исследование и посмотреть, существуют ли какие-то проблемы с венами, потому что именно варикозная болезнь и хроническое заболевание вен – это первое, что дает судорожный синдром или единичные судороги", – отметил Летуновский.

Также судороги могут быть симптомом рассеянного склероза и сахарного диабета.

"Хронические заболевания позвоночника – такие, как грыжа межпозвоночного диска, протрузия диска – это все заболевания, которые могут приводить к судорогам единичным, – продолжил врач. – Следующее. Поскольку витамин D является очень важным для того, чтобы наш кишечник усваивал кальций, то в случае дефицита витамина D достаточно часто развивается гипокальцемия, то есть у человека низкий уровень кальция в крови. Это в свою очередь приводит к тому, что мышцы легче переходят в состояние спастического сокращения".

Судороги, как правило, возникают у людей, которые ведут малоподвижный, либо слишком активный образ жизни.

"У человека, который практически не двигается, повышается венозное давление, и это может приводить, конечно, к судорогам", – отметил Летуновский.

Судороги, отеки и тяжесть в ногах могут свидетельствовать о варикозной болезни. Если после сокращения мышц не прекращается боль, то, вполне возможно, что речь идет о тромбозе, а оторвавшийся тромб может привести к смерти.

Говоря о том, как избавиться от судорог, Летуновский рекомендовал использовать компрессионные гольфы.

"Компрессия, особенно профилактическая компрессия, это очень важный элемент. Как только человек начинает пользоваться такой компрессией, судорожный синдром абсолютно исчезает, – сказал врач. – Конечно, мы не должны с вами забывать про венотоники – препараты, которые уменьшают воспаление венозной стенки".

Что касается мазей, то это симптоматическое лечение, оно не влияет на причину судорог.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.05 / “Барселона” назвала шесть футболистов, которых не продаст даже в кризис

18.06 / Вынесен приговор участникам движения «Артподготовка»

06.05 / Вирусолог назвал несерьезными прогнозы сингапурских ученых о коронавирусе в России

21.04 / Обнаружены глубоководные микробы, которые питаются этаном

08.05 / У журналиста Павла Лобкова выявлен коронавирус

13.04 / Нафтогаз признался в паразитировании на транзите российского газа

25.05 / За день до смерти у нардепа Давыденко была важная встреча – СМИ

09.05 / ABC News – в эпоху коронавируса маска стала способом самовыражения

10.06 / Путин поручил подготовить налоговый маневр для стимулирования IT-отрасли

16.06 / КНДР взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска