Американская паралимпийка Мадсен найдена мертвой в океане

25.06.2020, 11:42, Новости дня

Известная спортсменка-инвалид из США Анджела Мадсен не сумела претворить в жизнь мечту о пересечении Тихого океана на весельной лодке. 60-летняя спортсменка, бронзовый призер Паралимпиада-2012 в толкании ядра, найдена мертвой неподалеку от берегов Гавайских островов.

Смерть спортсменки подтвердила Дебра Мадсен, с которой у покойной были супружеские отношения. По информации британской газеты The Guardian, в одном из последних сообщений от Анджелы было сказано, что она собирается сделать мелкий ремонт лодки и войдет в воду.

Скорее всего, женщина-инвалид не справилась с этой задачей и погибла. 21 июня от нее перестали поступать сообщения. После этого береговая охрана США начала поиски Мадсен и обнаружила ее безжизненное тело в воде, привязанным к лодке.

Мадсен в молодом возрасте поступила в морскую пехоту США после того, как братья сказали ей, что она не сможет служить в армии. Однако девушка повредила спину, играя за баскетбольную команду, и ошибки в последующих операциях оставили ее в инвалидном кресле с полностью парализованной нижней частью тела. Тем не менее, Анджела нашла себя в инвалидном спорте и стала призером Паралимпиады. Но очередной спортивный подвиг оказался ей не под силу.