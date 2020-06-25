 

В Украине сегодня стартовало ВНО, первое тестирование – по математике

25.06.2020, 11:42, Новости дня

25 июня в Украине началась основная сессия внешнего независимого оценивания – абитуриенты проходят тестирование по математике, сообщил Украинский центр оценивания качества образования. 

Тестирование стартовало около 11.00. На него зарегистрировалось 186 072 человека. 

Для прохождения ВНО по математике оборудовали 12 618 аудиторий в 795 пунктах тестирования. 

Процедура допуска в пункт тестирования предусматривает прохождение термометрии и идентификации участников ВНО, отметили в ведомстве. В Минобразования сообщали, что во время тестирования участники и инструкторы должны находиться в масках. 

“Для участников, которые по уважительным причинам не смогут принять участие в основной сессии внешнего независимого оценивания, проводится дополнительная сессия. Для этого нужно в течение пяти дней после тестирования по определенному предмету (учитывая день проведения) подать заявление в соответствующий региональный центр оценивания качества образования”, – сказано в сообщении. 

Основная сессия ВНО будет продолжаться до 17 июля:

30 июня будет тестирование по украинскому языку и литературе;
2 июля – по физике;
6 июля – по испанскому, французскому и немецкому языкам;
7 июля – по английскому языку;
9 июля – по истории Украины;
13 июля – по биологии;
15 июля – по географии, 
17 июля – по химии.

Всего в основной сессии ВНО примут участие 379 493 человека. 

В последние недели в СМИ регулярно появлялась информация, что ВНО в Украине могут или вообще отменить, или перенести из-за неблагоприятной эпидемической ситуации. Но 22 июня Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение, что тестирование состоится в ранее запланированные сроки.

18 июня парламент освободил выпускников школ 2019/2020 учебного года от обязательной государственной итоговой аттестации, в том числе в форме ВНО. Таким образом, тестирование в обязательном порядке должны проходить только те выпускники, которые собираются поступать в вузы, остальным просто выдадут аттестаты о среднем образовании. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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