В Украине сегодня стартовало ВНО, первое тестирование – по математике

25.06.2020, 11:42, Новости дня

25 июня в Украине началась основная сессия внешнего независимого оценивания – абитуриенты проходят тестирование по математике, сообщил Украинский центр оценивания качества образования.

Тестирование стартовало около 11.00. На него зарегистрировалось 186 072 человека.

Для прохождения ВНО по математике оборудовали 12 618 аудиторий в 795 пунктах тестирования.

Процедура допуска в пункт тестирования предусматривает прохождение термометрии и идентификации участников ВНО, отметили в ведомстве. В Минобразования сообщали, что во время тестирования участники и инструкторы должны находиться в масках.

“Для участников, которые по уважительным причинам не смогут принять участие в основной сессии внешнего независимого оценивания, проводится дополнительная сессия. Для этого нужно в течение пяти дней после тестирования по определенному предмету (учитывая день проведения) подать заявление в соответствующий региональный центр оценивания качества образования”, – сказано в сообщении.

Основная сессия ВНО будет продолжаться до 17 июля:

30 июня будет тестирование по украинскому языку и литературе;

2 июля – по физике;

6 июля – по испанскому, французскому и немецкому языкам;

7 июля – по английскому языку;

9 июля – по истории Украины;

13 июля – по биологии;

15 июля – по географии,

17 июля – по химии.

Всего в основной сессии ВНО примут участие 379 493 человека.

В последние недели в СМИ регулярно появлялась информация, что ВНО в Украине могут или вообще отменить, или перенести из-за неблагоприятной эпидемической ситуации. Но 22 июня Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение, что тестирование состоится в ранее запланированные сроки.

18 июня парламент освободил выпускников школ 2019/2020 учебного года от обязательной государственной итоговой аттестации, в том числе в форме ВНО. Таким образом, тестирование в обязательном порядке должны проходить только те выпускники, которые собираются поступать в вузы, остальным просто выдадут аттестаты о среднем образовании.