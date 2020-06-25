 

В России появился новый памятник Сталину

25.06.2020, 11:37, Разное

В городе Бор Нижегородской области был установлен памятник бывшему руководителю СССР Иосифу Сталину. Он появился на территории местного отделения Коммунистической партии.

Скульптура выполнена из бетона и покрыта бронзой. Ее высота составляет около трех метров. “Вождь народов” изображен в шинели и фуражке. Сообщается, что на церемонии открытия монумента присутствовали сотни людей.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.04 / Личное: Вопрос мамочкам

14.04 / Мнение: 10 способов поделить деньги

22.04 / В Госдуме отказались от проведения амнистии к 75-летию Победы

06.05 / Катя Гордеева – о COVID-19 с главами фондов “Живой” и “Детские сердца”

16.06 / Федосеева-Шукшина ждет извинений от Бари Алибасова перед ее дочерью

30.05 / Коронавирус в России: за сутки выявлен 8 371 зараженный

13.05 / Нижнее белье и косметика: что помогло Рианне стать самой богатой певицей

04.05 / Известны технические параметры смартфона Realme X3 SuperZoom

01.05 / Псориаз увеличивает риск возникновения болезни Альцгеймера

05.05 / Дядька с собачкой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска