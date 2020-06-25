 

Глава отделения «Голоса» оказалась связана с офшором из «панамского досье»

25.06.2020, 11:30, Новости дня

Глава отделения движения «Голос» в Подмосковье Инна Карезина является участником ООО «Форма А», предыдущим владельцем которой была компания «Хенсман, Инк.», фигурирующая в архивах так называемого «панамского досье», сообщают авторы проекта «Комитет защиты национальных интересов».

«Руководитель регионального отделения движения в Подмосковье Инна Карезина является участником компании ООО «Форма А», что подтверждается базой данных юридических лиц. При этом ее доля при учете реальных конечных владельцев составляет 35%, что эквивалентно 250 млн рублей. Происхождение данных средств, как и следовало ожидать, остается неизвестным», – пишут авторы проекта в Facebook.

Они также отметили, что одним из предыдущих конечных владельцев компании был офшор с Виргинских островов – компания «Хенсман, Инк.». «Эта компания фигурирует в архивах так называемого «панамского досье», и считается причастной к отмыванию денег и выводу средств из РФ за рубеж», – отметили авторы проекта.

Напомним, в 2015 году германская газета Süddeutsche Zeitung получила из анонимного источника архив панамской юридической фирмы Mossack Fonseca со списком акционеров, бенефициаров и владельцев офшорных компаний. Над досье работали сотни зарубежных СМИ. Доступ был получен к 11,5 млн документов. Публикация итогов расследования вызвала цепную реакцию скандалов, в которых оказались замешаны такие политические фигуры, как спонсоры предвыборной кампании Барака Обамы, президент Украины Петр Порошенко и лидеры других стран.

При проверке «панамского досье» Росфинмониторинг обнаружил 4 тыс. 197 офшорных компаний, которые подконтрольны россиянам.



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