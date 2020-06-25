 

Ситуация с коронавирусом вновь обострилась в США

25.06.2020, 11:30, Новости дня

В США вновь резко обострилась ситуация с коронавирусом. По данным университета Джона Хопкинса, за минувшие сутки в стране выявлено 35,9 тыс. новых случаев инфекции – почти столько же, сколько на пике эпидемии в апреле.

Особенно тяжелая ситуация сложилась на юге США. Поэтому штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут ввели карантин для въезжающих из целого ряда южных штатов, в том числе из Алабамы, Арканзаса, Аризоны, Флориды, Южной Каролины и Техаса.

«Въезжающие из регионов, особенно сильно пострадавших от пандемии, могут привезти с собой и инфекцию. Нужно смотреть правде в глаза. Отрицание – не жизненная стратегия», – сообщил губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо.

За нарушение карантина приезжим будет угрожать штраф в размере 2 тыс. долларов и в размере 5 тыс. долларов – в случае повторного нарушения, передает Deutsche Welle.

Соединенные Штаты с большим отрывом лидируют в списке стран, пострадавших от пандемии. По данным университета Джона Хопкинса, в США количество зарегистрированных случаев коронавируса достигло почти 2,4 млн, в количество летальных исходов – почти 122 тыс.

За последние две недели почти половина штатов фиксирует резкий рост заболеваемости. Эксперты объясняют это, в том числе, поспешной, по их мнению, отменой ограничительных мер.

Тем временем президент США Дональд Трамп счел странным название коронавирусной инфекции COVID-19 и предложил переименовать ее в «кунг-флю» или «китайский грипп». 



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