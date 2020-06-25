 

Звезда «Дома-2» Саша Артемова пожаловалась на тяжелый вирус

25.06.2020, 11:30, Разное

В своем микроблоге Instagram Саша Артемова пояснила о том, что у нее тяжелый вирус, который сопровождается тошнотой, рвотой и головной болью. Звезда «Дома-2» предположила, что могла отравиться морепродуктами.
Кроме этого, Саша Артемова не исключает наличие ротовирусной инфекции. По словам участницы реалити-шоу, последний раз ее так тошнило во время токсикоза. У нее не было даже сил, чтобы подняться с кровати. До туалета Саша Артемова шла, держать за стенку. Звезда «Дома-2» поблагодарила подписчиков за поддержку и советы, которые они ей дали.

Саша Артемова предположила, что могла отравиться морскими деликатесами. Накануне она ела креветки, устриц и морских ежей. В ресторане ее заверили, что продукты свежие, поэтому утверждать, что это отравление, она не может однозначно. Знаменитость предположила, что мог также не усвоиться белок, так как на протяжении всей недели она только его и ела.

Осенью 2017 года Саша Артемова вышла замуж за участника реалити-шоу Евгения Кузина. Спустя два года они стали родителями, а дочку назвали необычным именем Александрия. По словам звезды «Дома-2», супруг – отличная няня для малышки и очень ей помогает. Он даже оформил отпуск по уходу за ребенком.



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