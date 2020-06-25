Доктор Комаровский дал необычный совет по защите от жары

25.06.2020, 11:23, Разное

Знаменитый российский врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о легком способе защитить себя от жары в летний период. Для этого он предложил использовать шарф.

По словам Комаровского, шарф можно смочить водой и обмотать вокруг шеи. Он пояснил, что на шее находится много сосудов и с ее поверхности возникает большой объем испарений. Специалист отметил, что в магазинах именно для этих целей продают специальные шарфы.